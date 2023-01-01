С 7 февраля в Пермском крае ожидается похолодание до -22 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале следующей недели в Пермском крае прогнозируется похолодание, температура воздуха вернётся в пределы климатической нормы, об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Самые холодными периодами станут ночи на вторник, 7 февраля, и на среду, 8 февраля. Столбики термометров опустятся до -12…-17 градусов (на юге края до -22). В дневные часы ожидается около -10 градусов.

Во второй половине недели в регионе вновь потеплеет. Повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра и снегопадами.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные, 4 и 5 февраля, в Пермском крае сохранится умеренно тёплая погода, пройдёт небольшой снег.

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