В Пермском крае в ближайшие выходные потеплеет до -3 градусов и пройдёт небольшой снег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 4 и 5 февраля, в Пермском крае сохранится умеренно тёплая погода, пройдёт небольшой снег. Об этом ТК ВЕТТА рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах не исключены гололёдно-изморозевые отложения.

В субботу в Пермском крае температура воздуха ночью составит -7…-12 градусов, днём столбики термометров поднимутся до -3…-8 градусов.

В воскресенье ночью будет -10…-15 градусов, днём ожидается -5…-10.

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