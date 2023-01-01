Максим Артамонов
В Перми в отношении ночных дрифтеров полиция составила 18 протоколов о нарушении ПДД
Пермяки катались по ночам на площади Карла Маркса
Госавтоинспекция Пермского края установила личности водителей шести автомобилей, которые катались по ночам на кольце на площади Карла Маркса. Ранее жители близлежащих домов пожаловались на них в социальных сетиях и опубликовали видео ночного дрифта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
В полиции изучили видеозапись, размещённую в соцсетях, и пришли к выводу, что водители двигались с нарушениями правил дорожного движения, необоснованно маневрировали, перестраивались и допускали умышленный занос.
Как выяснилось, молодые люди состояли в автосообществе, практикующем тренировки по экстремальному вождению на одном из Пермских автодромов. По результатам проведённой проверки всех водителей-участников дрифта привлекли к ответственности. В общей сложности было составлено 18 административных материалов и вынесено 9 требований о прекращении правонарушения при наличии неисправностей при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
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