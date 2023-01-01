Максим Артамонов В Перми в отношении ночных дрифтеров полиция составила 18 протоколов о нарушении ПДД Пермяки катались по ночам на площади Карла Маркса Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Перммскому краю

Госавтоинспекция Пермского края установила личности водителей шести автомобилей, которые катались по ночам на кольце на площади Карла Маркса. Ранее жители близлежащих домов пожаловались на них в социальных сетиях и опубликовали видео ночного дрифта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В полиции изучили видеозапись, размещённую в соцсетях, и пришли к выводу, что водители двигались с нарушениями правил дорожного движения, необоснованно маневрировали, перестраивались и допускали умышленный занос.

Как выяснилось, молодые люди состояли в автосообществе, практикующем тренировки по экстремальному вождению на одном из Пермских автодромов. По результатам проведённой проверки всех водителей-участников дрифта привлекли к ответственности. В общей сложности было составлено 18 административных материалов и вынесено 9 требований о прекращении правонарушения при наличии неисправностей при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

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