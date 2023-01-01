В Пермском крае выставят на аукцион пять земельных участков в Лобаново Они предназначены для индивидуального жилищного строительства Поделиться Твитнуть

фото: минимущеста Пермского края

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявили о намерении выставить на аукцион земельные участки, расположенные в селе Лобаново Пермского МО. Землю предполагается сдать в аренду сроком на 20 лет.

Все участки общей площадью 1200-1500 кв. м расположены в западной части села в районе ул. Набережной и относятся к землям населённых пунктов с видом разрешённого использования для ИЖС.

По информации краевого ведомства, размер ежегодной арендной платы составит от 254 тыс. руб.

Село Лобаново находится в 17 км от Перми. На территории населённого пункта есть общеобразовательная школа и детсад, детская школа искусств, Дом спорта, Дом культуры «Содружество», отделение Пермской районной центральной больницы, а также Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.





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