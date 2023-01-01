В Прикамье объявлен конкурс литературных произведений для подарочной книги первокласснику Принять участие в конкурсе приглашаются не только пермские авторы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявлено о старте конкурсного отбора литературных произведений для подарочной книги первокласснику. В этом году в конкурсе могут участвовать не только пермские авторы, но и писатели из других регионов. Основное условие — чтобы работа либо была посвящена Пермскому краю, либо содержала упоминания о нём. Заявки от писателей принимаются до 4 марта. Об этом сообщили в минобрнауки.

В ведомстве добавили, что к участию в конкурсе принимаются произведения для детей 7-8 лет, «направленные на духовно-нравственное, патриотическое воспитание и повышение эрудиции детей младшего школьного возраста».

Произведение, которое будет опубликовано в рамках акции «Подарок первокласснику», выберут по итогам обсуждения экспертным советом при краевом минобрнауки. Результаты конкурса объявят до 20 марта 2023 года.

Напомним, традиция дарить первоклассникам в День знаний книгу о родном регионе существует в Прикамье уже 19 лет. За время реализации проекта были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.

Ожидается, что 1 сентября 2023 года новую подарочную книгу получат 36,5 тыс. учеников — именно столько детей, по расчётам министерства образования, пойдёт в этом году в первый класс.

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