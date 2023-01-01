В Прикамье птицефабрика сбрасывала в реку неочищенные стоки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры Пермского края в ходе проверки деятельности птицефабрики в Карагайском муниципальном округе установили, что предприятие осуществляло сброс неочищенных стоков на почву и в одну из рек в деревне Савино.

Кроме этого, надзорный орган установил, что руководство птицефабрики не произвело оценку воздействия хозяйственной деятельности на водные биологические ресурсы в результате сброса сточных вод.

По итогам проверки руководителю сельхозпредприятия внесено представление, однако, как выяснилось позже, никаких мер принято не было. Тогда в Карагайский райсуд Пермского края было направлено исковое заявление. Решением суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности «с наложением административного наказания в виде предупреждения».





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