Прокуратура Пермского края в 2022 году выявила более 59 тысяч нарушений По материалам надзорного органа возбуждено 234 уголовных дела Поделиться Твитнуть

В прокуратуре Пермского края на расширенном заседании коллегии 2 февраля подвели итоги работы ведомства за 2022 год и обсудили задачи по укреплению законности и правопорядка в 2023 году.

Было отмечено, что в ходе надзорной деятельности за исполнением законов прошлом году прокуратура региона выявила более 59 тыс. нарушений. Для их устранения было вынесено свыше 5 тыс. протестов, внесено 12,8 тыс. представлений.

К административной ответственности привлекли почти 3,5 тыс., к дисциплинарной — 8,8 тыс.человек. По материалам прокуратуры возбуждено 234 уголовных дела.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, важнейшим направлением деятельности оставался надзор за обеспечением социальных прав граждан.Так, меры прокурорского реагирования позволили погасить задолженности по зарплате на общую сумму 204 млн руб., восстановить права более 150 инвалидов на получение лекарств, средств реабилитации и протезов, дооснастить ряд фельдшерско-акушерских пунктов оборудованием и медицинскими изделиями.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.