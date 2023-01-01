Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Билеты на пермскую премьеру «Летучего голландца» можно будет купить с 9 февраля «Абсолютно неожиданное и очень актуальное решение известной оперы Вагнера» Поделиться Твитнуть

Константин Богомолов

Пермский театр оперы и балета объявил о начале продажи билетов на события апреля. С сегодняшнего дня на сайте и в кассах театра можно приобрести билеты на все оперы, балеты и концерты апрельской афиши, в том числе сольный концерт Зарины Абаевой (6+) и юбилейный концерт Хоровой капеллы мальчиков (6+).

Исключение — премьерная серия показов оперы Вагнера «Летучий голландец» (16+) в постановке Константина Богомолова, намеченная на 1, 2, 4 и 5 апреля.

Билеты на это событие поступят в продажу на «Яндекс-афише» 9 февраля, и только для подписчиков программы «Яндекс Плюс». Для всех прочих покупателей билеты станут доступны с 14 февраля.

Антон Гетьман, генеральный директор театра «Новая опера» (Москва), в копродукции с которым выпускается спектакль, 19 января в интервью «Известиям» охарактеризовал постановку «Летучего голландца» как «абсолютно неожиданное и очень актуальное решение известной оперы Вагнера», при этом сообщил:

«Концепция постановки была представлена в декабре. Я ездил в Пермь, мы принимали макет и слушали подробное изложение замысла. Ничего такого, что бы меня озадачило, я там не обнаружил… То, что мы услышали, и то, что нам показали, с точки зрения действующих законов мне представляется абсолютно безопасным. Константин (Богомолов — ред.) — опытный профессионал, сам руководит театром. Не думаю, что он будет заниматься провокациями».

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