В 2023 году состоится первый речной круиз из Перми к берегу Северного Ледовитого океана Цена поездки — от 100 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Теплоход "Юрий Никулин"

Администрация Перми

В 2023 году в Перми планируют организовать речные круизы по новым маршрутам и на новых пассажирских судах. Об этом сообщили в администрации Перми.

Во-первых, в речную навигацию этого года выйдет двухпалубный теплоход «Борис Полевой».

Кроме того, в новом сезоне туристы смогут посетить старинные города на Оке (Павлово, Рязань) и города «Русского Севера» (Вологду, Череповец).

Ярким событием станет тур в Териберку (Мурманская обл.) — на берег Северного Ледовитого океана. Круиз стартует 14 июня на теплоходе «Юрий Никулин». Цена поездки — от 100 тыс. руб.

Также в мэрии напомнили, что в мае в город должен зайти самый современный теплоход в России «Мустай Карим» (соответствует уровню пятизвёздочного отеля), а в июле на нём можно будет совершить 10-дневный круиз по маршруту Пермь—Нижний Новгород.

Всего за навигацию в город запланировано около 100 заходов пассажирских судов, число круизных туристов может достичь 50 тыс. чел.













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