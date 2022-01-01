Елена Синица В Пермь прибудет самый современный теплоход в России Это состоится в мае 2023 года Поделиться Твитнуть

В мае следующего года в Пермь прибудет самый современный теплоход России — «Мустай Карим». Об этом написал глава Перми Алексей Дёмкин в своих социальных сетях.

Он добавил, что «Мустай Карим» на сегодняшний день по уровню соответствует пятизвездочному отелю.





«В юбилейный год в Пермь запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей — 50 тысяч круизных туристов», — отметил Дёмкин.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что по предварительным итогам 2022 года, туристический поток на круизах из Перми вырос на 40% по сравнению с 2021-м годом.

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