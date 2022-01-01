Елена Синица За год туристический поток на круизах из Перми вырос на 40% По итогам 2022 года показатель достиг 28 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По предварительным итогам 2022 года, туристический поток на круизах из Перми вырос на 40% по сравнению с 2021-м годом. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что по итогам текущего года показатель достиг 28 тыс. человек. По его мнению, в первую очередь рост пассажиропотока связан с появлением в пермской флотилии новых круизных судов и 100%-й загрузкой в навигации.





Планируется, что в целом турпоток по результатам этого года вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом. Также Дёмкин обратил внимание, что по программе туристического кешбэка Пермский край вошел в десятку регионов страны по приобретенным турам. Если быть точнее, то край занял девятое место.





Кроме этого, глава города поделился планами на 2023 год. По его словам, предполагается, что в юбилейный год в Перми пассажиропоток достигнет рекордных показателей — 50 тыс. круизных туристов.





«В мае 2023 года в город зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвёздочного отеля», — сказал Алексей Дёмкин.

Константин Долгановский

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