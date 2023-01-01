В Перми на 17 лет осуждён тренер спортивной школы за домогательство к 12-летней ученице У Юрия Гагарина был 30-летний стаж тренерской работы Поделиться Твитнуть

В четверг, 2 февраля, Кировским райсудом Перми вынесен приговор тренеру по тяжёлой атлетике Юрию Гагарину. Мужчина был признан виновным в сексуальных домогательствах к своей 12-летней ученице. Суд приговорил педагога к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запретили занимать тренерские должности в течение 16 лет.

Об обстоятельствах этого уголовного дела сообщал портал 59.ru. О преступлении тренера стало известно в декабре 2021 года. Отец 12-летней девочки, которая занимается тяжёлой атлетикой, стал обращать внимание на странное поведение наставника дочери. Однажды, когда он зашёл в школу, «тренер был в поту, и у него зародились нехорошие подозрения», пишет издание. Под нажимом родителя девочка рассказала о домогательствах и показала переписку с тренером. Было возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, следователи выяснили, что «в период с 2020 по 2021 годы осуждённый, являясь тренером по тяжелой атлетике находясь в тренерской зала, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней потерпевшей иные действия сексуального характера».

В октябре 2022 года начался суд. Прокурор требовал для подсудимого 19 лет лишения свободы.

Семья пострадавшей девочки заявляла также иск о компенсации морального ущерба на сумму 2,5 млн руб. Суд удовлетворил его лишь частично: экс-тренер должен будет выплатить 1 млн руб.

Осуждённому 53 года, у него за плечами 30-летний стаж тренерской работы. Помимо подготовки нескольких призеров всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике, с 2000 по 2009 год он также работал тренером по функциональной подготовке БК «Урал-Грейт». В последнее время являлся преподавателем спортшколы Олимпийского резерва Кировского района Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.