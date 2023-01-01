Краевой подрядчик за месяц вывез с центральных улиц Перми почти 58 тыс. кубометров снега Служба работала в круглосуточном режиме Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС) подвела итоги за первый месяц работы. Служба занимается содержанием улично-дорожной сети центральной части Перми в Ленинском, части Свердловского и Дзержинского районов.

Напомним, с 1 января 2023 года эти функции с городского уровня переданы структурному подразделению Минтрнса КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

«За первый месяц работы с территории центрально планировочного района города нами было вывезено почти 58 тыс. кубометров снега и наледи и использовано порядка 500 тонн различных противогололедных материалов. За это время спецтехника осуществила порядка 2,2 тыс. выездов на объекты», — сообщил начальник ДЭС Пермского края Денис Курышев.

По его словам, до начала сезона новое структурное подразделение было полностью укомплектовано всей необходимой спецтехникой для уборки снега с улиц.

В полномочия ДЭС входит обслуживание почти миллиона квадратных метров проезжей части и внутриквартальных проездов, полмиллиона квадратных метров тротуаров и 87 остановочных площадок. На уборку ежедневно выходит 22 бригады дорожных рабочих и водителей-механизаторов.

Вне зависимости от погодных условий, служба находится в круглосуточной готовности: ежедневно проходит объезд улично-дорожной сети, на основании этого составляется план производства работ для дневных и ночных бригад. На проезжей части работают различные специализированные машины (грейдеры, погрузчики, самосвалы и т.д.), в пешеходных зонах рабочие подметают тротуары и обрабатывают их противогололедными реагентами. Вывоз снега осуществляется в плановом режиме вдоль бордюров, с парковочных карманов и тротуаров.

Денис Курышев обратил внимание, что аномальные погодные условия в первые два зимних месяца оказали своё влияние на обстановку в городе. «Поэтому наша служба прилагала все возможные усилия для скорейшего исправления ситуации. Бригады работали в круглосуточном режиме, в две смены, чтобы максимально оперативно устранить последствия обильных снегопадов. По мере необходимости в это время задействовались дополнительные ресурсы. Несмотря на повышенные нагрузки, в реальном времени были отработаны обращения жителей об образовании наледи на пешеходных улицах или скоплениях снежных масс на проезжей части», — заключил Курышев.

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