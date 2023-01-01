В Перми 2 февраля не будут работать светофоры на двух перекрёстках Причина — профилактика Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Госавтоинспекции, 2 февраля в Перми будут отключены два светофорных объекта.

Так, с 9:00 до 18:00 не будет функционировать светофор на перекрёстке улиц Промышленной и Верхнемуллинской, а с 11:00 до 16:00 — на перекрёстке улиц Попова и Монастырской.

Причина — профилактические работы.

«Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь правилами дорожного движения!» — обратились к участникам движения инспекторы ГИБДД.

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