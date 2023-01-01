За год потребительские цены на все товары и услуги в Пермском крае выросли на 12,4% Цены производителей промышленных товаров снизились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермьстате, в декабре 2022 года в Пермском крае по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,6%, индекс цен производителей промышленных товаров — 95,6%, сельскохозяйственной продукции — 98,8%.

По сравнению с декабрём 2021 года индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 112,43%, индекс цен производителей промышленных товаров — 87,6%, а производителей сельскохозяйственной продукции — 107,7%.

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