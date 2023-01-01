Андрей Стрельцов «Молот» уступил «Дизелю» в серии буллитов Поделиться Твитнуть

Очередной матч чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб провёл на своём льду. Соперником стал ХК «Дизель» из Пензы.

Несмотря на то, что команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы игра, получилась упорной. ​ В основное время команды не смогли выявить победителя, ничья 3:3. Среди «молотобойцев» отличились голами Илья Чефанов, Константин Пархоменко и Владислав Ушенин.

Дело дошло до буллитов, в исполнении которых сильнее оказались гости. Следующую встречу «Молот» в Перми 3 февраля против ХК «Тамбов».

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