В зону СВО из Пермского края отправлен очередной гуманитарный груз Еще одна фура отправится в ЛНР 2 февраля Поделиться Твитнуть

В среду, 1 февраля, из Перми в зону специальной военной операции отправили фуру и газель с гуманитарным грузом. В его составе были строительные инструменты, электрогенераторы, 16 печей для обогрева помещений, газовые плиты и 160 газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также в состав груза вошли 1,5 тонны средств гигиены, более четырех тонн консервов и других продуктов питания, лекарства и адресные посылки.

Кроме того, в госпитали Первомайска направлено простыни, перевязочный материал и нижнее бельё.

Отмечается, что ещё одна фура с гуманитарным грузом будет отправлена 2 февраля. В ней, помимо товаров для военнослужащих-участников СВО, будет одежда, игрушки, учебные принадлежности, школьная форма, канцелярские товары, сладости для воспитанников детских домов Луганской Народной Республики.

В правительстве рассказали, что всего с марта 2022 года из Прикамья в зону СВО отправлено более 700 тонн гуманитарного груза.

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