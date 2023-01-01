Патентная система налогообложения в Пермском крае станет доступнее для организаций общепита Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание законопроект, расширяющий формулировку классификатора в отношении объектов общепита — «услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания…». Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Сейчас, в действующей редакции, используются категории «рестораны, бары, кафе и закусочные» и «услуги школьных столовых и кухонь, столовых для студентов учебных заведений».

Предлагается же более широкая формулировка, которая позволит большему количеству предпринимателей общественного питания пользоваться патентной системой налогообложения.

Законопроект рассмотрят на февральском заседании в двух чтениях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.