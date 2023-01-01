Пермяка, изрубившего мечом машину бывшей жены, отправили в колонию строгого режима Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края вынесен приговор по уголовному делу «об опасных хулиганских действиях с применением оружия на автомобильной дороге», сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Об этом деле неоднократно писали СМИ. Более года назад, 22 января обвиняемый, двигаясь на внедорожнике по автотрассе в районе Краснокамска, на скорости начал наносить удары боевым мечом «Катана» по движущемуся в попутном направлении транспортному средству, в котором находились его бывшая жена с другом. После этого мужчина попытался скрыться с местам преступления, однако машина, которой управлял его знакомый, попала в ДТП, ставшее причиной гибели человека.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам заключения в исправительной колонии строго режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.





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