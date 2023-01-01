Максим Артамонов Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников не будет возглавлять Cовет ректоров вузов Пермского края Пока главой Совета будет руководитель пермского педуниверситета Константин Егоров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников не будет возглавлять Cовет ректоров вузов Пермского края. Это связано с тем, что членом совета может быть лишь ректор либо исполняющий его обязанности. В связи с этим пока главой Совета будет заместитель председателя совета — ректор ПГГПУ Константин Егоров.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на учёного секретаря совета Валерия Шерстнёва, нового главу совета официально выберут в марте, когда состоится собрание ректоров прикамских вузов.

«Пока мы еще не определились с датой, будет заседание президиума совета ректоров, которое рассмотрит всю ситуацию — она для всех неожиданная совершенно», — рассказал Констатин Егоров.

Наgомним, 1 февраля Минобрнауки РФ назначило исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) кандидата социологических наук, доцента Игоря Германова. Он сменил на этом посту Дмитрия Красильникова, которого госпитализировали с рабочего места.

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