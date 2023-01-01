Только 20% работников Прикамья видят перспективы карьерного роста внутри компании Поделиться Твитнуть

Каждый пятый работник Пермского края (20%) заявил о наличии широких возможностей карьерного роста в компании, где работает. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Чаще всего об этом говорили представители энергетических компаний, предприятий сфер «Информационные технологии», «Нефть и газ», «Финансовый сектор», «Розничная торговля» и «Металлургия, металлообработка».

Ещё 27% соискателей региона рассказали, что на текущем месте работы им предоставляется возможность профессиональной переподготовки или обучения.

У 13% опрошенных на работе практикуется наставничество, а 10% доступны программы повышения квалификации.

Об отсутствии программ карьерного роста рассказали 30% работников Пермского края. Чаще всего об ограниченных карьерных возможностей заявляли сотрудники строительных и ЖКХ-компаний.

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