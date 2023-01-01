Андрей Стрельцов «Амкар» начал подготовку ко второму этапу чемпионата Второй лиги Есть первые кадровые изменения Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

​ Футболисты «Амкара» начали в Перми проходить медобследование перед началом второго этапа чемпионата Второй лиги. В четверг, 2 февраля, запланировано общее собрание команды и первая тренировка.

Есть изменения в тренерском и игровом составах. Новым тренером по физической подготовке стал Юрий Разгоняев. До этого специалист работал в воронежском «Факеле», ФК «Велес» (Москва) и ФК «СКА» (Ростов-на-Дону). ​

Ранее пресс-служба клуба сообщила о том, что по обоюдному соглашению сторон «Амкар» покинул Александр Болдырев. Полузащитник провёл в прошлом году 13 матчей за «красно-чёрных».

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