В Перми сгорел пассажирский автобус
ЧП случилось 31 января на улице Ижевской
В Перми утром 31 января на ул. Ижевской сгорел пассажирский микроавтобус «Газель», который работал на одном из городских маршрутов.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, информация о возгорании транспортного средства поступила к ним в 6:44. На место ЧП были направлены 8 пожарных и одна единица спецтехники. Пожар потушили за 15 минут.
По предварительным данным, пожар в автобусе начался в моторном отсеке во время движения.
В результате происшествия никто не пострадал.
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