В Перми сгорел пассажирский автобус ЧП случилось 31 января на улице Ижевской Поделиться Твитнуть

В Перми утром 31 января на ул. Ижевской сгорел пассажирский микроавтобус «Газель», который работал на одном из городских маршрутов.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, информация о возгорании транспортного средства поступила к ним в 6:44. На место ЧП были направлены 8 пожарных и одна единица спецтехники. Пожар потушили за 15 минут.

По предварительным данным, пожар в автобусе начался в моторном отсеке во время движения.

В результате происшествия никто не пострадал.

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