За падение в ТЦ «Семь пятниц» пермяк отсудил более 260 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд, рассмотрев в апелляционном порядке дело о падении посетителя в ТЦ «Семь пятниц» , оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Ранее Добрянский районный суд постановил взыскать с ООО «Еврокапитал-Управляющая компания» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 220 тыс. руб. Кроме того, ответчик должен компенсировать убытки в размере 5,5 тыс. руб. и утраченный заработок в сумме 41 тыс. руб.

В пресс-службе краевого суда рассказали обстоятельства дела. Травму мужчина получил в декабре 2020 года. При входе в торговый центр «Семь пятниц», находясь между первой и второй дверью, он поскользнулся и упал. Причиной падения стало ненадлежащее состояние входной группы. Пол в помещении был мокрым и покрылся льдом, резиновый коврик скользил на полу при ходьбе. Предупреждающие таблички о проведении влажной уборки отсутствовали.

Пермяк самостоятельно вызвал скорую помощь. Пострадавшего отвезли в травмпункт, где ему был диагностирован закрытый перелом лодыжки.

Мужчина проходил длительное стационарное и амбулаторное лечение. Поскольку представители ответчика не предприняли никаких действий по заглаживанию причиненного вреда в добровольном порядке, спустя год он обратился в суд.

Вина управляющей организации в травмировании пермяка была полностью доказана.

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