Максим Артамонов
Прокуратура подала в суд на мэрию Перми из-за дорог в Орджоникидзевском районе
Первое заседание назначено на 27 февраля
Прокурор Орджоникидзевского района Перми обратился в суд с требованием обязать администрацию города поставить на кадастровый учёт объекты транспортной инфраструктуры — внутриквартальные проезды, расположенные в Орджоникидзевском районе Перми.
В обосновании иска указано, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства о дорогах и дорожной деятельности, регулирующего вопросы учёта объектов дорожного хозяйства и принятии в муниципальную собственность бесхозяйных участков улично-дорожной сети.
Во время проверки прокуратура выявила автомобильные дороги общего пользования на территории Орджоникидзевского района Перми, которые являются бесхозяйными.
Судебное заседание по делу состоится 27 февраля в Орджоникидзевском райсуде Перми.
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