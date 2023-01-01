Максим Артамонов Прокуратура подала в суд на мэрию Перми из-за дорог в Орджоникидзевском районе Первое заседание назначено на 27 февраля Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Прокурор Орджоникидзевского района Перми обратился в суд с требованием обязать администрацию города поставить на кадастровый учёт объекты транспортной инфраструктуры — внутриквартальные проезды, расположенные в Орджоникидзевском районе Перми.

В обосновании иска указано, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства о дорогах и дорожной деятельности, регулирующего вопросы учёта объектов дорожного хозяйства и принятии в муниципальную собственность бесхозяйных участков улично-дорожной сети.

Во время проверки прокуратура выявила автомобильные дороги общего пользования на территории Орджоникидзевского района Перми, которые являются бесхозяйными.

Судебное заседание по делу состоится 27 февраля в Орджоникидзевском райсуде Перми.

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