Строительство нового горнолыжного комплекса в Чусовом начнётся в феврале 2023 года Все работы предполагается завершить в 2027 году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» в феврале начинается строительство нового всесезонного горнолыжного комплекса «Ермак». Реализацию проекта берёт на себя новый резидент ТОСЭР — ООО СТК «Ермак».

Как передаёт ВЕТТА, на выбранной площадке планируется оборудовать горнолыжные трассы протяжённостью 7 км.

По словам технического консультанта проекта и директора чусовской краевой спортивной школы олимпийского резерва «Огонёк» Руслана Шарифуллина, на первом этапе будет создана планировка учебных и туристических склонов, построены кресельный подъёмник, канатная дорога и учебный корпус детской спортшколы.

В 2024 году начнётся второй этап. В его рамках предстоит обустроить трассы могула и систему искусственного оснежения.

Все работы предполагается завершить в 2027 году.

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