Елена Синица
У жителя Чернушки за езду пьяным конфисковали автомобиль
Ему назначили наказание в виде года исправительных работ
Чернушинский райсуд вынес приговор 52-летнему местному жителю. Его признали виновным в повторном вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21214 под управлением мужчины. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.
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