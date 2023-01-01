Елена Синица У жителя Чернушки за езду пьяным конфисковали автомобиль Ему назначили наказание в виде года исправительных работ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Чернушинский райсуд вынес приговор 52-летнему местному жителю. Его признали виновным в повторном вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21214 под управлением мужчины. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года. Кроме того, у мужчины конфискован автомобиль.









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