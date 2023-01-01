Елена Синица В Перми утвердили локации для проведения торжественной выездной регистрации брака В список вошли девять парков и скверов Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Городская администрация разработала проект постановления, которым предлагается утвердить места для торжественных регистраций брака. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Так, в перечень вошли сквер им. Олега Новосёлова, Театральный сад, сквер на нижней части набережной Камы, сквер им. Юрия Калачникова, 68 и 69 кварталы эспланады, сквер им. Мамина-Сибиряка, сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы, парк культуры и отдыха им. Чехова.

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