Елена Синица Судебные приставы помогли пермякам вернуть более 80 млн рублей долгов по зарплате За год сумма задолженности снизилась на 45 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным УФССП по Пермскому краю, в 2022 году в ведомстве находилось более 5 тыс. исполнительных производств по взысканию долгов по зарплате. Если сравнивать с 2021 годом, то сумма задолженности сократилась на 45 млн руб.

В результате работы судебных приставов взыскателям вернули порядка 81 млн руб. Например, в 2022 году судебные приставы взыскали 6 млн руб. с ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис». Свои зарплаты получили 96 взыскателей.

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