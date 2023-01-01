Елена Синица
Судебные приставы помогли пермякам вернуть более 80 млн рублей долгов по зарплате
За год сумма задолженности снизилась на 45 млн руб.
По данным УФССП по Пермскому краю, в 2022 году в ведомстве находилось более 5 тыс. исполнительных производств по взысканию долгов по зарплате. Если сравнивать с 2021 годом, то сумма задолженности сократилась на 45 млн руб.
В результате работы судебных приставов взыскателям вернули порядка 81 млн руб. Например, в 2022 году судебные приставы взыскали 6 млн руб. с ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис». Свои зарплаты получили 96 взыскателей.
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