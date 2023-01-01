За 2022 год из Пермского края вывезено 1,2 млн кубометров лесопродукции Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В 2022 году в Пермском крае проведён досмотр 1,2 млн куб. м лесопродукции, отгруженной за пределы региона. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

При этом 485,7 тыс. куб. м было отправлено в регионы России. Наибольшее количество лесопродукции отгружалось в Астраханскую, Свердловскую и Нижегородскую области.

717 тыс. куб. м древесных материалов из Прикамья были направлены в 52 государства. Основные импортёры: Азербайджан (203 тыс. куб. м ), Китай (105 тыс. куб. м) и Узбекистан (50 тыс. куб. м).

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