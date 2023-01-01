В феврале состоятся три аукциона на право заключения договоров аренды земли в Перми Участки можно арендовать под ИЖС, строительство многоквартирного дома и магазина Поделиться Твитнуть

В течение февраля 2023 года состоятся три открытых аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, на торги 2, 9 и 28 числа будет выставлено 13 лотов общей площадью 48,4 тыс. кв. м.

Больше половины из представленных земельных участков в Новых Лядах и на Гайве предназначены для ИЖС. Также земля выделена под размещение магазина, складов и гаражей и магазина.

Помимо этого, на аукцион 9 февраля выставлен земельный участок по ул. Белозёрской, 10а для строительства многоквартирного жилого дома высотой до 6 этажей. Участок занимает площадь 14,2 тыс. кв. м. Срок аренды — 8 лет и 8 месяцев.

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