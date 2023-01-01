Максим Артамонов Участок на месте дома с Есениным может стать площадкой комплексного развития территории

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Константин Долгановский

Минимущества Пермского края разрабатывает вопрос комплексного развития территории (КРТ), ограниченной ул. Куйбышева, Луначарского и Пушкина. На этом участке находится площадка, на которой находился «дом с Есениным» (ул. Луначарского, 87).



В рамках КРТ предполагается провести реновацию земельных участков общей площадью 3,3 га.

«Памятники архитектуры, расположенные на пересечении ул. Пушкина и Луначарского, будут учтены в проекте и, сохранив свой существующий облик, станут компонентой при разработке концепции застройки. После того как концепция будет отработана и согласована с инспекцией [государственного строительного надзора Пермского края] вопрос будет вынесен на Градостроительный совет», — пояснили в минимущества.

В мае прошлого года представители компании «ЭкоИнвест», которая владеет участком, сообщали, что разрабатывается концепция жилой застройки участка.

На территории планируется построить жильё с небольшими коммерческими помещениями.



В начале 1990-х на ул. Луначарского, 87 было начато строительство учебного корпуса ПГМА, но из-за финансовых проблем вуза его не завершили.

В 2009 году пермский стрит-арт художник Александ Жунёв сделал на стене портрет поэта Сергея Есенина и строчки из его стихов.



В 2011 году Фонд РЖС выставил участок на торги под жилищное строительство. В том же году его владельцем стало ООО «ЭкоИнвест», а в 2017 году здание было снесено. После этого на территории размещались автомойка и парковка. В компании планировали реализовать на ул. Луначарского, 87 проект высотной жилой застройки, но этому помешали введённые ограничения по высоте строительства в центре Перми (не более 20 м, шесть этажей).

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