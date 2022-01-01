Концепция жилой застройки участка на месте дома с портретом Есенина всё ещё не готова Поделиться Твитнуть

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newsko.ru

ООО «ЭкоИнвест», владелец участка по адрес Пермь, ул. Луначарского, 87 (здесь раньше стоял долгострой с портретом Есенина), всё ещё ведёт разработку концепции жилой застройки своей площадки.

Как сообщил «Коммерсанту-Прикамье» директор и учредитель ООО «ЭкоИнвест» Дмитрий Вдовин, это будет жильё с небольшими коммерческими помещениями. Предполагаемые сроки строительства Вдовин не уточнил. По его словам, всё зависит от экономической ситуации в стране и в мире.

«Даже разрабатывать проект сейчас тяжело: мы не знаем, какие будут востребованы квартиры — большой или малой площади»,— отметил владелец «ЭкоИнвест».

По этой же причине концепцию застройки участка представители ООО «ЭкоИнвест» с властями пока не обсуждают.

Как сообщил Вдовин, сейчас собственник определяет застройщика-партнера, с которым будет осваивать территорию площадью 1,5 га. «ЭкоИнвест» ведёт переговоры с пермскими и с иногородними девелоперами.

Напомним, в начале 1990-х на ул. Луначарского, 87 было начато строительство учебного корпуса ПГМА, но завершили из-за финансовых проблем вуза его не зрвершили. В 2011 году Фонд РЖС выставил участок на торги под жилищное строительство. В том же году её владельцем стало ООО «ЭкоИнвест». В компании планировали реализовать на ул. Луначарского, 87, проект высотной жилой застройки, но этому помешали введенные ограничения по высоте строительства в центре Перми (не более 20 м, шесть этажей).

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