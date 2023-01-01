Елена Синица Возле парка им. Чехова взбесился пони, катавший ребёнка Происшествие случилось 28 января Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Орджоникидзевском районе Перми 28 января жители заметили бежавшего на большой скорости пони без управляющего. В санях пони вёз ребёнка. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на очевидцев.

«Пони, катающий детей на санях, взбесился. Лошадь выбросила из санок управлявшую ей девушку, в санях остался только ребёнок (девочка лет 5-6). Лошадь неслась по ул. Репина в направлении парка через дорогу, где стояли люди. Все ретировались кто куда», — рассказала свидетельница произошедшего.

Через некоторое время животное удалось остановить прохожим. Как уточняют другие очевидцы, животное побежало до своей «компании лошадей» и потом спокойно остановилось. Ребёнок же ехал довольно счастливый в этих санях, даже на бешеной скорости, добавил пользователь.

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