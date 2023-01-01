Елена Синица Застройщик дома по ул. Горького, 86 в Перми отсудил у минстроя 130 тысяч рублей Застройщик пытался взыскать 460 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Застройщик дома по ул. Горького, 86 отсудил 130 тыс. руб. у регионального министерства строительства. Об этом сообщает портал 59.ru.

Застройщик обратился в Арбитражный суд Пермского края, чтобы взыскать судебные расходы в размере 460 тыс. руб. Причина — представление о нарушении градостроительного законодательства было признано незаконным. Суд удовлетворил требования застройщика, но только частично. С министерства строительства взыщут 130 тыс. руб. Это решение можно обжаловать в течение месяца.

Напомним, застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своё время резко комментировал строительство дома. «Опухли от наглости», — заявил он и поручил навести порядок.

Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды, и пока во всех инстанциях получает отказы в признании представления прокуратуры незаконным.

В октябре появилась информация, что девелопер дома по ул. Горького, 86 снизит этажность новостройки с 18 до 14 этажей.

Ранее также сообщалось, что 5 декабря в Арбитражном суде Уральского округа рассмотрена кассационная жалоба минстроя Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление 17-го апелляционного суда, которые признали возведение высотного жилого дома по ул. Горького, 86 законным. Суд постановил оставить без изменения принятые решения.













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