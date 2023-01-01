Андрей Стрельцов Атлеты Прикамья завоевали три медали на зимнем первенстве ПФО Всего край представляли три спортсмена Поделиться Твитнуть

В Ульяновске прошёл Чемпионат Приволжского федерального округа по лёгкой атлетике в помещениях. ​Трое представителей края вышли на старт побороться за медали — Антон Белобородов, Ольга Варакса и Владимир Никитин.

Удача сопутствовала Владимиру Никитину. Он стал первым на дистанции 1500 метров и завоевал «серебро» в беге на 800 метров. Ещё одну серебряную медаль завоевала Ольга Варакса, соревнуясь в беге на 1500 метров.

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