Елена Синица Пермская полиция изъяла 3,6 кг героина у жителя Ленобласти Мужчину заключили под стражу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Ленинградской области. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков в Березниках. Об этом сообщает ГУ МВД России.

В съёмной квартире молодого человека нашли более 11 тыс. свёртков с белым кристаллическим порошком. Экспертиза установила, что содержимым изъятого является не менее 3 кг героина и свыше 600 г метадона.





Сейчас полиция устанавливает поставщика наркотиков и местоположение тайников. Возбуждено уголовное дело, молодой человек заключён под стражу.

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