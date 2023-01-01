На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до 0 градусов Самым тёплым днём станет среда Поделиться Твитнуть

На неделе с 30 января по 5 февраля в Пермском крае температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов, сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 30 января, в Прикамье ещё будет -7...-12 градусов при небольшом снеге. Но уже во вторник в регион начнут поступать тёплые воздушные массы, и температура поднимется до -2…-7 градусов. В отдельных районах также пройдёт небольшой снег.

Среда, 1 февраля, станет самым тёплым днем на неделе. В большинстве районов прогнозируется потепление до 0…-5 градусов.

К концу недели ожидается похолодание. В четверг и пятницу дневная температура воздуха вновь составит -7…-12 градусов. При облачной с прояснениями погоде в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

По предварительным прогнозам, в выходные пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -5…-10 градусов.

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