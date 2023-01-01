На немецком телеканале Welt вышел сюжет о неработающих в Перми западных санкциях Поделиться Твитнуть

Журналист немецкого телеканала Welt (Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту СМИ) Кристоф Ваннер рассказал в прямом эфире о Перми. По его мнению, российские власти сделали всё, чтобы санкции не сказывались на жизни россиян. При этом «всё работает прекрасно» не только в Москве, но и в глубинке.

В частности, такой вывод Ваннер сделал, побывав в Перми.

«Пермь не входит в число центральных городов России, но когда вы идёте по улицам, заходите в магазины, там есть всё,» — сообщил Ваннер в прямом включении из краевого центра.

Он также отметил, что добиться этого удалось благодаря параллельному импорту.

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