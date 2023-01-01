Елена Синица В России проиндексируют материнский капитал Решение вступит в силу 1 февраля Поделиться Твитнуть

С 1 февраля 2023 года в России материнский капитал проиндексируют на 11,9%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Так, на первого ребёнка маткапитал составит 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб.





«Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — сказал председатель ведомства Вячеслав Володин.





Также сообщается, что на 11,9% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребёнка, оно составит 22,9 тыс. руб. Кроме этого, на такой же процент возрастёт минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Оно достигнет 7,9 тыс. руб.

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