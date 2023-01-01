Елена Синица Большинство пермяков не готово полностью отказаться от налички Только 12% горожан готовы перейти полностью на безналичный расчет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса портала SuperJob, примерно 75% жителей Перми не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 12% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных.

Чаще всего не готовы отказываться от налички респонденты старше 45 лет (таких 82%). Реже всего чувствуют нужду в наличных жители моложе 34 лет (53%).

В целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в ковид: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.

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