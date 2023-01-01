Елена Синица Краевое МЧС предупредило о гололёде и изморози 30 января Из-за этого возможны обрывы линий электропередач Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, с 29 по 30 января в Пермском крае ожидается наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. В связи с этим рекомендуется избегать нахождение рядом с деревьями, линиями электропередач.





Водителей просят соблюдать скоростной режим, не делать резких манёвров. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

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