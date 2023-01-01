Елена Синица
Краевое МЧС предупредило о гололёде и изморози 30 января
Из-за этого возможны обрывы линий электропередач
Поделиться
Твитнуть
По данным Пермского ЦГМС, с 29 по 30 января в Пермском крае ожидается наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. В связи с этим рекомендуется избегать нахождение рядом с деревьями, линиями электропередач.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, не делать резких манёвров. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть