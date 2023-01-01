Елена Синица В Прикамье 116 случаев заражения коронавирусом Скончался один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки, 28 января, в Пермском крае выявлено 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки пришлось госпитализировать в медучреждения 10 жителей региона. Выздоровели ещё 64 человека, скончался один.

С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 458 268 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.