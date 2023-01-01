Елена Синица
На следующей неделе без холодной воды останутся три района Перми
Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы
Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на "Новогор-Прикамье", на следующей неделе без холодной воды останутся три района города. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы.
Так, во вторник, 31 января, с 09:00 до 19:30 не будет холодного водоснабжения по ул. Калинина, 23, 25, 29, 32-36 (чётные), 39-49 (нечётные), Каляева, 18, 19, 21. В этот же день не будет воды с 10:00 ровно сутки по ул. Уфимской, 10а, 12-26 (чётные) и Серебрянской, 11-17 (нечётные), 17/1.
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