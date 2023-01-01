Елена Синица За сутки в Прикамье произошло 4 пожара Погибших нет Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки, 28 января, на территории Пермского края произошло четыре пожара.Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

В частности, два пожара произошло на территории Березовского муниципального округа, по одному пожару на территории города Перми и Пермского муниципального округа.

Погибших и травмированных на пожарах нет. Основной причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования

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