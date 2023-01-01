В ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург погибли два человека
Ещё один госпитализирован
В пятницу, 27 января, около 14.00 на 144 км автомобильной дороги Пермь—Екатеринбург (недалеко от границы со Свердловской областью) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Пермскому краю.
По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Vesta по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Peugeot. В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, шофёр автомобиля Vesta госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.