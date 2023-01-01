Елена Синица
В спецоперации на Донбассе погиб 24-летний военнослужащий из Березников
Прощание с ним состоится 28 января
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В ходе спецоперации на Украине скончался ещё один военнослужащий из Березниковского округа Пермского края. Эрику Сырбу было 24 года. Об этом сообщили в окружной администрации.
В субботу, 28 января, в 12:30, в прощальном зале «Гранд Ритуал» (ул. Мамина-Сибиряка, 1б) состоится гражданская панихида по погибшему.
«Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами», — добавили в администрации.
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