Елена Синица Краевое МЧС предупредило о сильном снеге и гололёде Возможны обрывы линий электропередач Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 27-28 января в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: местами по краю сильный снег, гололёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Из-за такой погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, добавили в ведомстве.

В связи с этим в МЧС порекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, пешеходам - соблюдать осторожность при переходе проезжей части.





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