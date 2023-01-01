Федерация направит 597 млн рублей на рекультивацию свалки в Соликамске Планируется, что работы завершатся в 2024 году Поделиться Твитнуть

Межведомственная экспертная комиссия РФ одобрила проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в п. Карналлитовый в южной части Соликамска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Общая площадь свалки составляет более 25,5 га. Всего на реализацию проекта планируется направить 815 млн руб., из которых 597 млн руб. — федеральное финансирование. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Планируется, что работы завершатся в 2024 году.

Напомним, ранее были одобрены заявки на рекультивацию свалок хозяйственно-бытовых отходов в Кунгуре и Березниках.

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