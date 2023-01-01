Елена Синица Пермский аэропорт ищет подрядчика для капремонта зала вылета Стоимость работ — 132,57 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский аэропорт Большое Савино объявил конкурс по поиску подрядчика, который займётся капитальным ремонтом аэровокзального комплекса. Победителю конкурса предстоит расширить зал вылета для пассажиров внутренних линий. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен организовать доступ к расширенному залу ожидания с помощью лестниц, а также подъёмных платформ для маломобильных граждан. Помимо этого, нужно будет выполнить внутреннюю отделку, установить систему пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Начальная (максимальная) цена контракта — 132,57 млн руб. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 15 февраля. Выполнить работы нужно в течение 120 дней с даты подписания контракта.

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